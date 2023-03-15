国内では１５日、新たに９４０６人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の水曜日と比べ約２３００人減った。重症者は前日比４人増の１１９人で、死者は５３人だった。



【詳報】新型コロナウイルス 国内の状況

東京都では新たに８１６人の感染を確認。新規感染者は前週の水曜日と比べ１１０人減少した。新たな死者は６人。都基準による重症者は前日と同じ７人だった。