２月の訪日客、１４７万人 コロナ前比５６％回復―政府観光局
2023年03月15日16時19分
日本政府観光局が１５日発表した２月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比約８８倍の１４７万５３００人となった。コロナ禍前の２０１９年同月との比較では５６．６％の水準に持ち直し、１月の回復率（５５．７％）を上回った。昨年秋の大幅な水際対策緩和を受けた訪日客数の回復基調が続いている。
２月の訪日客、１４７万人 コロナ前比５６％回復―政府観光局
2023年03月15日16時19分
日本政府観光局が１５日発表した２月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比約８８倍の１４７万５３００人となった。コロナ禍前の２０１９年同月との比較では５６．６％の水準に持ち直し、１月の回復率（５５．７％）を上回った。昨年秋の大幅な水際対策緩和を受けた訪日客数の回復基調が続いている。
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