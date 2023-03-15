サムスン、３１兆円投資へ 半導体製造の新拠点構築―韓国
2023年03月15日16時05分
【ソウル時事】韓国のサムスン電子は１５日、ソウル近郊の京畿道龍仁に半導体の新たな製造拠点を構築するため、２０４２年までに３００兆ウォン（約３１兆円）を投資すると明らかにした。韓国政府は同日、尹錫悦大統領が出席した会議で、龍仁に世界最大規模の「先端システム半導体クラスター」となる産業団地を造成する計画を発表。サムスン電子の投資は計画の一環に位置付けられる。
サムスン、３１兆円投資へ 半導体製造の新拠点構築―韓国
2023年03月15日16時05分
【ソウル時事】韓国のサムスン電子は１５日、ソウル近郊の京畿道龍仁に半導体の新たな製造拠点を構築するため、２０４２年までに３００兆ウォン（約３１兆円）を投資すると明らかにした。韓国政府は同日、尹錫悦大統領が出席した会議で、龍仁に世界最大規模の「先端システム半導体クラスター」となる産業団地を造成する計画を発表。サムスン電子の投資は計画の一環に位置付けられる。
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