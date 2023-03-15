オンラインビジネス英会話レッスンを手掛けるビズメイツ（東京都千代田区、鈴木伸明社長）が３０日、東証グロース市場に上場する。公募などで調達する約５億５０００万円は、事業拡大に向けた人件費やシステム開発費に充てる。