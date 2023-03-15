低所得世帯に３万円 岸田首相が検討表明
2023年03月15日15時48分
岸田文雄首相は１５日、低所得世帯への一律３万円給付と、低所得子育て世帯への子ども１人当たり５万円の給付を検討する考えを公明党幹部に示した。
低所得世帯に３万円 岸田首相が検討表明
2023年03月15日15時48分
岸田文雄首相は１５日、低所得世帯への一律３万円給付と、低所得子育て世帯への子ども１人当たり５万円の給付を検討する考えを公明党幹部に示した。
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