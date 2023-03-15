７円高の２万７２２９円４８銭 １５日の平均株価
2023年03月15日15時10分
１５日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７２２９円４８銭と前日終値比７円４４銭高で終わった。出来高は概算で１３億４５００万株。
７円高の２万７２２９円４８銭 １５日の平均株価
2023年03月15日15時10分
１５日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７２２９円４８銭と前日終値比７円４４銭高で終わった。出来高は概算で１３億４５００万株。
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