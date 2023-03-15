低所得世帯に一律３万円 子育て世帯は児童１人５万円―自民政調会長
2023年03月15日14時56分
自民党の萩生田光一政調会長は１５日、物価高騰の追加対策に関する低所得世帯支援について「一律３万円、子育て世帯には児童１人５万円を想定している」と記者団に述べた。
低所得世帯に一律３万円 子育て世帯は児童１人５万円―自民政調…
2023年03月15日14時56分
自民党の萩生田光一政調会長は１５日、物価高騰の追加対策に関する低所得世帯支援について「一律３万円、子育て世帯には児童１人５万円を想定している」と記者団に述べた。
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