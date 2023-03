サウジアラビア・リヤド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 第2回金融セクター会議(FSC 2023)が本日、リヤドで開幕しました。世界中から3000人を超える参加者を迎え、「有望な金融見通し」を会議のテーマとして、世界の金融コミュニティーの前途について議論します。

Saudi Minister of Finance HE Mohammed Al-Jadaan addresses delegates at opening of Financial Sector Conference in Riyadh, Saudi Arabia (Photo: AETOSWire)