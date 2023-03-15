中小への賃上げ波及期待 松野官房長官
2023年03月15日11時55分
松野博一官房長官は１５日の記者会見で、今年の春闘で企業側から賃上げの満額回答が相次いでいることに関し、「大企業を中心に力強い動きが目立っている。中小を含めた他の企業に波及することを期待したい」と述べた。
松野氏はリスキリング（学び直し）による能力向上支援や職務給の確立、労働移動の円滑化に取り組む政府の方針を改めて説明。「構造的な賃上げを実現したい」と強調した。
中小への賃上げ波及期待 松野官房長官
2023年03月15日11時55分
松野博一官房長官は１５日の記者会見で、今年の春闘で企業側から賃上げの満額回答が相次いでいることに関し、「大企業を中心に力強い動きが目立っている。中小を含めた他の企業に波及することを期待したい」と述べた。
松野氏はリスキリング（学び直し）による能力向上支援や職務給の確立、労働移動の円滑化に取り組む政府の方針を改めて説明。「構造的な賃上げを実現したい」と強調した。
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