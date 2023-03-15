ＩＨＩ、ベア１万４０００円で満額回答 ２３年春闘
2023年03月15日11時04分
ＩＨＩは１５日、２０２３年春闘で労働組合の賃上げ要求に満額回答した。ベースアップ（ベア）に相当する賃金改善は１万４０００円、一時金は５．９カ月となる。賃金改善率は定期昇給込みで６．３％に相当する。２２年春闘ではベア３５００円の要求に対し１５００円、一時金５．６カ月の要求に対し４．８カ月をそれぞれ回答していた。
ＩＨＩ、ベア１万４０００円で満額回答 ２３年春闘
2023年03月15日11時04分
ＩＨＩは１５日、２０２３年春闘で労働組合の賃上げ要求に満額回答した。ベースアップ（ベア）に相当する賃金改善は１万４０００円、一時金は５．９カ月となる。賃金改善率は定期昇給込みで６．３％に相当する。２２年春闘ではベア３５００円の要求に対し１５００円、一時金５．６カ月の要求に対し４．８カ月をそれぞれ回答していた。
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