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ＩＨＩは１５日、２０２３年春闘で労働組合の賃上げ要求に満額回答した。ベースアップ（ベア）に相当する賃金改善は１万４０００円、一時金は５．９カ月となる。賃金改善率は定期昇給込みで６．３％に相当する。２２年春闘ではベア３５００円の要求に対し１５００円、一時金５．６カ月の要求に対し４．８カ月をそれぞれ回答していた。