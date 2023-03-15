時事ドットコムニュース

>

朝刊・夕刊

>

１５日の朝刊（都内最終版）☆２

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

１５日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年03月15日07時14分

〔日経〕
◆英新興の量子コンピューター　日本企業向けに提供　年後半から、低価格で(1)
◆米消費者物価６．０％上昇　２月　インフレ抑制、難局に(1)
◆長期インターン広がる　企業、採用前倒し一段と　大学１・２年生で内定も(2)
◆米メタ、１万人追加削減　成長鈍化、５０００人採用も中止(2)
◆米金融市場　解けぬ緊張　シリコンバレー銀発、地銀株安　預金流出リスク警戒(3)
◆電圧測定１２０ヵ所で怠る　関電子会社が義務違反(5)
〔日刊工業〕
◆結束固め激流に挑む　ブランド一本化　シーズ・人材融合　ジェイテクト〔企業研究(1)〕(1)
◆環境配慮型　ノウハウ蓄積　ＳＭＦＬ　船舶リース社に出資(1)
◆総理大臣賞に横河など　日本産業技術大賞　本社主催(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆「賃上げ実施」広がる　ＣＣ・厚板シャーなど鋼材加工業　待遇改善で採用促進、士気高揚　原資確保へ、加工賃是正急ぐ(1)
◆神鋼子会社の米ミドレックス　水素利用の還元鉄プラント受注　独ティッセン向け年産２５０万トン、２６年末稼働　還元剤　当初は天然ガス、２７年以降に水素(1)
◆関西地区の店売り薄中板市場　荷動き上向くも活気戻らず　現行値圏脱するには力不足(1)
（続）

関連記事

  • 14日の朝刊(都内最終版)☆3
  • 9日の朝刊(都内最終版)☆2
  • 8日の朝刊(都内最終版)☆1

こんな記事も

時事通信主催『地域ブランディングセミナー』
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
3月の特集は「ウクライナ開戦から１年」。 ロシアの侵攻はいつまで続くのか？
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ