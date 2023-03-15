〔日経〕

◆英新興の量子コンピューター 日本企業向けに提供 年後半から、低価格で(1)

◆米消費者物価６．０％上昇 ２月 インフレ抑制、難局に(1)

◆長期インターン広がる 企業、採用前倒し一段と 大学１・２年生で内定も(2)

◆米メタ、１万人追加削減 成長鈍化、５０００人採用も中止(2)

◆米金融市場 解けぬ緊張 シリコンバレー銀発、地銀株安 預金流出リスク警戒(3)

◆電圧測定１２０ヵ所で怠る 関電子会社が義務違反(5)

〔日刊工業〕

◆結束固め激流に挑む ブランド一本化 シーズ・人材融合 ジェイテクト〔企業研究(1)〕(1)

◆環境配慮型 ノウハウ蓄積 ＳＭＦＬ 船舶リース社に出資(1)

◆総理大臣賞に横河など 日本産業技術大賞 本社主催(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆「賃上げ実施」広がる ＣＣ・厚板シャーなど鋼材加工業 待遇改善で採用促進、士気高揚 原資確保へ、加工賃是正急ぐ(1)

◆神鋼子会社の米ミドレックス 水素利用の還元鉄プラント受注 独ティッセン向け年産２５０万トン、２６年末稼働 還元剤 当初は天然ガス、２７年以降に水素(1)

◆関西地区の店売り薄中板市場 荷動き上向くも活気戻らず 現行値圏脱するには力不足(1)

（続）