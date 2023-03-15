【１面トップ】

〔朝日〕パート待遇 正社員と同等 イオン 売り場責任者の基本給や退職金

〔毎日〕「オウムの子」心に傷 １９９５年一時保護１００人超 児相に残る日記や絵

〔読売〕日韓正常化 共通の利益 尹大統領単独インタビュー 元徴用工再燃「心配及ばぬ」 安保協力「非常に重要」

〔日経〕「特許大国」中国、知財盾に 日米と共同２４０件「人質」の懸念 ＥＶ技術で攻防〔分断・供給網 知に死角あり（上）〕

〔産経〕日韓安保対話 ５年ぶり再開 あす首脳会談 対北で連携強化

〔東京〕「原発 時間経つほど危険」 坂本龍一さん、本紙にメッセージ 政府 なぜ固執するのか

【共通ニュース】

◆ガーシー議員 除名決定 参院懲罰委 国会欠席「義務果たさず」

◆児童・生徒自殺 最多５１４人 昨年 コロナ禍以降３年で３割増

◆豪 ３０年代に原潜導入 対中強化 米英と新型開発へ

◆輸入小麦価格５．８％増 政府売り渡し 上げ幅は抑制

◆三菱重、パナ満額方針 三菱電機も きょう集中回答日 ２０２３春闘

◆特定秘密漏えい 不起訴 元海自１佐 証拠不十分 横浜地検

◆「不同意性交罪」に改称 法改正案提出 被害者ら歓迎の声

◆東京の桜 もう咲いた 一番乗り 最速タイ

（続）