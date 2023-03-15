【ブランタイア（マラウイ）ＡＦＰ時事】アフリカ南部のマラウイとモザンビークを襲ったサイクロン「フレディ」による死者は１４日、計２１０人になった。各国当局によると、マラウイでは１９０人、モザンビークで２０人がそれぞれ死亡した。