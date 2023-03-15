シリア大統領が訪ロ １５日にプーチン氏と会談
2023年03月15日05時54分
シリアのアサド大統領が１４日、予告なしにモスクワを訪れた。タス通信が伝えた。ロシア大統領府によると、１５日にプーチン大統領とシリア和平などを巡って協議する。両首脳が直接会談するのは２０２１年９月にアサド氏が訪ロした時以来。
シリア大統領が訪ロ １５日にプーチン氏と会談
2023年03月15日05時54分
シリアのアサド大統領が１４日、予告なしにモスクワを訪れた。タス通信が伝えた。ロシア大統領府によると、１５日にプーチン大統領とシリア和平などを巡って協議する。両首脳が直接会談するのは２０２１年９月にアサド氏が訪ロした時以来。
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ウォール・ストリート・ジャーナル