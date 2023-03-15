米無人機、黒海上空でロシア軍機と衝突
2023年03月15日02時20分
【ワシントン時事】米軍は１４日、米空軍の無人偵察機が黒海上空でロシア軍の戦闘機と衝突したと発表した。
米無人機、黒海上空でロシア軍機と衝突
2023年03月15日02時20分
【ワシントン時事】米軍は１４日、米空軍の無人偵察機が黒海上空でロシア軍の戦闘機と衝突したと発表した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル