【ワシントン時事】米労働省が１４日発表した２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比６．０％上昇した。伸びは昨年６月をピークに８カ月連続で鈍化した。２０２１年９月以来、１年５カ月ぶりの低い上昇率となったが、サービス価格が引き続き大幅に上昇し、インフレの根強さが改めて示された。