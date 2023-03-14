米消費者物価、６．０％上昇 ８カ月連続鈍化―２月
2023年03月14日21時59分
【ワシントン時事】米労働省が１４日発表した２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比６．０％上昇した。伸びは昨年６月をピークに８カ月連続で鈍化した。２０２１年９月以来、１年５カ月ぶりの低い上昇率となったが、サービス価格が引き続き大幅に上昇し、インフレの根強さが改めて示された。
米消費者物価、６．０％上昇 ８カ月連続鈍化―２月
2023年03月14日21時59分
【ワシントン時事】米労働省が１４日発表した２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比６．０％上昇した。伸びは昨年６月をピークに８カ月連続で鈍化した。２０２１年９月以来、１年５カ月ぶりの低い上昇率となったが、サービス価格が引き続き大幅に上昇し、インフレの根強さが改めて示された。
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ウォール・ストリート・ジャーナル