警護体制強化で新部署設置 安倍元首相銃撃受け―奈良県警
2023年03月14日19時01分
安倍晋三元首相銃撃事件を受け、奈良県警は１４日、要人の警護体制を強化するため、「警衛・警護室」を２８日付で新設すると発表した。
安倍氏銃撃はなぜ防げなかったのか◆警察庁の重い責任【news深掘り】
新部署は、警備課の警衛・警護係を格上げして設置。２０２２年度当初の倍の人員とする。警護計画の作成や警察庁との連携を担うほか、警護能力の向上を目的とした訓練を行う。
警護体制強化で新部署設置 安倍元首相銃撃受け―奈良県警
2023年03月14日19時01分
安倍晋三元首相銃撃事件を受け、奈良県警は１４日、要人の警護体制を強化するため、「警衛・警護室」を２８日付で新設すると発表した。
安倍氏銃撃はなぜ防げなかったのか◆警察庁の重い責任【news深掘り】
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