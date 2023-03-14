円、１３４円台前半 ロンドン外為
2023年03月14日18時27分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利上昇を受けてドルが買い戻され、１ドル＝１３４円台前半に下落した。午前９時現在は１３４円０５～１５銭と、前日午後４時比９５銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１４３円５０～６０銭と、６５銭の円安・ユーロ高。
円、１３４円台前半 ロンドン外為
2023年03月14日18時27分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利上昇を受けてドルが買い戻され、１ドル＝１３４円台前半に下落した。午前９時現在は１３４円０５～１５銭と、前日午後４時比９５銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１４３円５０～６０銭と、６５銭の円安・ユーロ高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル