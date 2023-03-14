水戸龍 ―○剣 翔 高 安○― 佐田海 正 代 ―○貴景勝

（０―３） （３―０） （３―０） （１―２） （２―１） （２―１）

千代翔○― 栃ノ心 遠 藤○― 北勝富

（２―１） （０―３） （２―１） （０―３）

王 鵬 ―○武将山 翠富士○― 明 生

（０―３） （１―２） （３―０） （１―２）

金峰山 ―○北青鵬 阿武咲○― 琴勝峰

（２―１） （３―０） （２―１） （０―３）

琴恵光○― 宝富士 若元春 ―○御嶽海

（２―１） （１―２） （２―１） （１―２）

輝 ―○大翔鵬 錦 木 ―○翔 猿

（０―３） （３―０） （０―３） （３―０）

隆の勝 ―○錦富士 大栄翔○― 竜 電

（２―１） （３―０） （３―０） （０―３）

妙義龍○― 東 龍 琴ノ若 ―○豊昇龍

（１―２） （０―３） （２―１） （１―２）

平戸海 ―○宇 良 若隆景 ―○阿 炎

（１―２） （３―０） （０―３） （２―１）

一山本 ―○碧 山 霧馬山○― 玉 鷲

（０―３） （２―１） （２―１） （１―２） 休場＝照富士