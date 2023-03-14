大相撲春場所・幕内勝負結果 （３日目）
2023年03月14日18時17分
水戸龍 ―○剣 翔 高 安○― 佐田海 正 代 ―○貴景勝
（０―３） （３―０） （３―０） （１―２） （２―１） （２―１）
千代翔○― 栃ノ心 遠 藤○― 北勝富
（２―１） （０―３） （２―１） （０―３）
王 鵬 ―○武将山 翠富士○― 明 生
（０―３） （１―２） （３―０） （１―２）
金峰山 ―○北青鵬 阿武咲○― 琴勝峰
（２―１） （３―０） （２―１） （０―３）
琴恵光○― 宝富士 若元春 ―○御嶽海
（２―１） （１―２） （２―１） （１―２）
輝 ―○大翔鵬 錦 木 ―○翔 猿
（０―３） （３―０） （０―３） （３―０）
隆の勝 ―○錦富士 大栄翔○― 竜 電
（２―１） （３―０） （３―０） （０―３）
妙義龍○― 東 龍 琴ノ若 ―○豊昇龍
（１―２） （０―３） （２―１） （１―２）
平戸海 ―○宇 良 若隆景 ―○阿 炎
（１―２） （３―０） （０―３） （２―１）
一山本 ―○碧 山 霧馬山○― 玉 鷲
（０―３） （２―１） （２―１） （１―２） 休場＝照富士