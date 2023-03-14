三菱電機、パワー半導体の新工場棟建設 投資計画倍増、計２６００億円に
2023年03月14日17時24分
三菱電機は１４日、電力を効率よく制御するのに用いる炭化ケイ素（ＳｉＣ）パワー半導体の前工程を手掛ける新工場棟を、熊本県菊池市に建設すると発表した。電気自動車向けなどの需要拡大に対応する。この新棟建設を含め、２０２５年度までのパワーデバイス事業での累計設備投資額は、従来計画の倍となる約２６００億円とする。
三菱電機、パワー半導体の新工場棟建設 投資計画倍増、計２６０…
2023年03月14日17時24分
三菱電機は１４日、電力を効率よく制御するのに用いる炭化ケイ素（ＳｉＣ）パワー半導体の前工程を手掛ける新工場棟を、熊本県菊池市に建設すると発表した。電気自動車向けなどの需要拡大に対応する。この新棟建設を含め、２０２５年度までのパワーデバイス事業での累計設備投資額は、従来計画の倍となる約２６００億円とする。
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