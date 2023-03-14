国内では１４日、新たに１万３２８人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の火曜日と比べ２０００人弱減った。重症者は前日比４人増の１１５人で、死者は６６人だった。

東京都では新たに９８８人の感染を確認。新規感染者は前週の火曜日と比べ１人減った。新たな死者は２人。都基準による重症者は７人で、前日から１人減った。