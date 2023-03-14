ＮＢＡ試合結果（１３日）
2023年03月14日15時50分
ピストンズ １１７―９７ ペーサーズ
ティンバーウ １３６―１１５ ホークス
ルブズ
ヒ ー ト １１９―１１５ ジ ャ ズ
グリズリーズ １０４―８８ マーベリック
ス
ロケッツ １１１―１０９ セルティック
ス
ウォリアーズ １２３―１１２ サ ン ズ
バックス １３３―１２４ キングズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（１３日）
2023年03月14日15時50分
ピストンズ １１７―９７ ペーサーズ
ティンバーウ １３６―１１５ ホークス
ルブズ
ヒ ー ト １１９―１１５ ジ ャ ズ
グリズリーズ １０４―８８ マーベリック
ス
ロケッツ １１１―１０９ セルティック
ス
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バックス １３３―１２４ キングズ
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