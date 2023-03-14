公明党の山 口 那 津 男代表は１４日の記者会見で、ＬＧＢＴなど性的少数者に対する理解増進法案を巡り、自民党の姿勢に苦言を呈した。「Ｇ７（先進７カ国）の中で日本だけが制度的な対応をしていない」と指摘。その上で、５月に広島市で開催されるＧ７首脳会議（サミット）に触れ、「自民党が後ろ向きな姿勢で、（日本が）議長国を務めるのも恥ずかしいことだ」と述べ、早期成立を求めた。