岸田首相、豪の原潜計画「支持」 アルバニージー氏と電話会談
2023年03月14日12時21分
岸田文雄首相は１４日、オーストラリアのアルバニージー首相と約１０分間、電話会談を行った。アルバニージー首相は、米英両国と次世代原子力潜水艦を共同開発し、将来的に豪州も保有する計画を説明。岸田首相は米英豪の安全保障の枠組み「ＡＵＫＵＳ（オーカス）」の取り組みについて、「地域の平和と安定に資するもので、一貫して支持している」と応じた。
岸田首相、豪の原潜計画「支持」 アルバニージー氏と電話会談
2023年03月14日12時21分
岸田文雄首相は１４日、オーストラリアのアルバニージー首相と約１０分間、電話会談を行った。アルバニージー首相は、米英両国と次世代原子力潜水艦を共同開発し、将来的に豪州も保有する計画を説明。岸田首相は米英豪の安全保障の枠組み「ＡＵＫＵＳ（オーカス）」の取り組みについて、「地域の平和と安定に資するもので、一貫して支持している」と応じた。
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