サウジアラビア・リヤド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サウジアラビアの代表的なスタートアップおよび中小企業(SME)フォーラムであるBiban 2023では、世界中の主要な組織が集結し、スタートアップ・コミュニティーを支援するために約138億ドル相当の一連の画期的な契約が締結されました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230314005633/ja/

Biban 2023 held its most international edition of the forum this year (Photo: AETOSWire)