米ニュージャージー州マウントローレル--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 事業家で、作家で、慈善家のパリトシュ・M・チャクラバルティは本日、PMCグループとチャクラバルティ財団がかなりの規模の土地と資産を西ベンガルのラーマクリシュナ・ミッション・サラダピタ・ベルール・マトに寄贈したと発表しました。

パリトシュ・チャクラバルティは、次のように説明しています。「ラーマクリシュナ・ミッション・サラダピタに寄贈することは名誉なことです。このミッションは、インドの最も偉大な宗教指導者であり、人類の統合者であるスワミ・ヴィヴェーカーナンダの教えを体現しています。今回の寄付は、私にとってその理想を推進するための一つの方法です。寄付を受け取っていただいたベルール・マトに感謝します。また、この寄付は、近く刊行する拙著『The Makings of PMC Group – A Corporation with a Soul』において説明しているPMCグループの『魂』の一部です。」

今回の寄付には、多くの歴史的な出来事がそこで生じ、偉大な愛国者や革命家の思い出を宿す有名な「ボース・ハウス」、その周辺の土地、さらに多額の金銭贈与が含まれます。金銭贈与は、(1)フォトギャラリーも兼ねたパネル展示、手書き原稿、希少で貴重な収集品を収蔵し、さらにスワミ・ヴィヴェーカーナンダとネタジ・スバス・チャンドラ・ボースの生涯、活動、レガシーを紹介するマルチメディアを使ったプレゼンテーションも行われる可能性のある2つの展示室の建設と開発、(2)異文化間、異宗教間の調和を推進するための文化および教育活動の企画、(3)「This historic Bose House Property has been donated by Paritosh M. Chakrabarti and Srimati Chakrabarti to Ramakrishna Mission Saradapitha, Belur Math for the Construction and Development of a Cultural and Educational Center to Promote the legacy of Swamiji and Netaji」と記された記念プレートの設置にあてられます。

リシュラの首長のヴィジャイ・サーガル・ミシュラは、次のように述べています。「リシュラ・ボース・ハウスのラーマクリシュナ・ミッション・サラダピタ・ベルール・マトへの引き渡しのセレモニーに参加することは大きな喜びであり、栄誉です。博物館に生まれ変わることにより、一般の人々が偉大な愛国者のネタジ・スバス・チャンドラ・ボースとスワミ・ヴィヴェーカーナンダの活動に親しむことができるようになります。今の時代の人々は、この輝かしい歴史を認識し、そこから学び、母国に尽くすように心がけなければなりません。」

PMCについて

パリトシュ・M・チャクラバルティとそのファミリーが所有する米国のPMCグループは、成長志向の多角的な世界的化学/医薬品企業として、プラスチック、消費財、電子機器、塗料、包装、鉱業、パーソナルケア、食品、自動車、医薬品など、広範な末端市場におけるあらゆる需要を満たす革新的ソリューションに専心しています。当社の設立に当たっては、社会的利益を促進しながら革新を通じて成長するという持続可能なモデルに基づいています。PMCは米大陸、欧州、アジアに施設を持つ世界的な製造/革新/マーケティングプラットフォームを基盤に営業しています。PMCと世界における当社事業に関する詳細情報についてはwww.pmc-group.comをご覧ください。

チャクラバルティ財団について

チャクラバルティ財団は、世界中で教育の振興に注力する非営利組織で、教育水準の高さは持続的な文明の第一の要件であると信じています。詳細については、https://pmc-group.com/chakrabarti-foundationをご覧ください。

ラーマクリシュナ・ミッション・サラダピタ・ベルール・マトについて

ラーマクリシュナ・ミッション・サラダピタ・ベルール・マトは高く評価された著名な慈善組織で、教育、文化、宗教、健康、更生保護、農村および部族の発展、出版、教えと宣教、さらにこれらに関連した個人および社会全体の総合的な育成のための様々な分野を網羅する250以上の支所で構成される巨大なネットワークを通じて、カースト、人種、信条、宗教、国籍、性別、地域的な偏向を問わず、インド社会ならびに国際社会のために尽くしています。詳細については、https://belurmath.org/ramakrishna-mission-saradapitha-belurをご覧ください。

