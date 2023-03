米ネブラスカ州オマハ & コロラド州グリーンウッドビレッジ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ネブラスカ大学医療センター(UNMC)とアナンダ・サイエンティフィックは本日、アナンダ専有のLiquid Structure™(液体構造)送達技術にカンナビジオールを使用した治験薬であるNantheia™ ATL5を心的外傷後ストレス障害(PTSD)で評価するFDA承認臨床試験に最初の患者を登録したと発表しました。(Clinical Trials.gov 識別子NCT05269459)

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230314005194/ja/

Pictured above is principal investigator Matthew Rizzo, MD, FAAN, FANA, and Ananda Scientific CEO Sohail Zaidi. (Photo: Business Wire)