独ニュルンベルク--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- IoTソリューションを提供する世界的企業であるクエクテル・ワイヤレス・ソリューションズは本日、当社のIoTデバイス向け認証・試験サービスであるクエクテル認証サービスを発表します。これらのサービスにより、顧客は自社のIoTデバイスについて、FCC、IC、CE、ANATEL、RCM、KC、Jate、Telecなどの規制機関やAT&T、ベライゾン、Tモバイル、ロジャーズ、テラス、ボーダフォンなどの通信会社による認証を迅速に取得できるようになります。このサービスは、顧客のデバイスが8週間未満で認証を受けられるようにするものであり、IoTデバイスのメーカーにとって市場投入期間を最短にするだけでなく、業界で最も費用効果の高いサービスともなっています。

Quectel Certification Services offering speeds up time to market and takes away certification cost and complexities for IoT devices (Photo: Business Wire)