岩手で鳥インフル 県内今季初、８万４０００羽処分
2023年03月14日10時54分
岩手県は１４日、金ケ崎町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は、採卵鶏として出荷する前の鶏約８万４０００羽すべてを殺処分する。県内での発生は今季初。
岩手で鳥インフル 県内今季初、８万４０００羽処分
2023年03月14日10時54分
岩手県は１４日、金ケ崎町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は、採卵鶏として出荷する前の鶏約８万４０００羽すべてを殺処分する。県内での発生は今季初。
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