畑岡奈紗は１０位 女子ゴルフ世界ランク
2023年03月14日10時40分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１３日付で発表され、畑岡奈紗は前週と同じ１０位だった。古江彩佳は二つ上げて２１位、山下美夢有は２７位。１位はリディア・コー（ニュージーランド）。 （時事）
畑岡奈紗は１０位 女子ゴルフ世界ランク
2023年03月14日10時40分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１３日付で発表され、畑岡奈紗は前週と同じ１０位だった。古江彩佳は二つ上げて２１位、山下美夢有は２７位。１位はリディア・コー（ニュージーランド）。 （時事）
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