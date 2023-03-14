欧州サッカー各国リーグ（１３日）
2023年03月14日10時19分
▽スペイン１部リーグ
Ａマドリード １―０ ジローナ
▽イタリア・セリエＡ
ＡＣミラン １―１ サレルニター
ナ
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（１３日）
2023年03月14日10時19分
▽スペイン１部リーグ
Ａマドリード １―０ ジローナ
▽イタリア・セリエＡ
ＡＣミラン １―１ サレルニター
ナ
（時事）
関連記事
こんな記事も
サッカー
欧州サッカー各国リーグ（１３日）(03/14 10:19)
相馬、後半から出場 ポルトガル・サッカー(03/14 08:32)
冨樫監督「目標はアジア一」 Ｗ杯出場権獲得―サッカーＵ２０代表(03/13 20:02)
田辺が復帰 Ｊ１川崎(03/13 20:00)
Ｊリーグ出場停止選手（１３日）(03/13 18:22)
スペイン出身ＦＷが加入 Ｊ１浦和(03/13 17:55)
主な日本選手の成績（１２日） 欧州サッカー(03/13 15:40)
大橋、肉離れで全治１０週間 Ｊ１湘南(03/13 12:16)
欧州サッカー各国リーグ（１２日）(03/13 10:55)
久保、古巣から拍手 欧州サッカー(03/13 08:51)
堂安が決勝ゴール 欧州サッカー(03/13 08:27)
Ｕ２０日本、Ｗ杯出場へ サッカーＵ２０アジア杯(03/13 07:16)
Ｗ杯後初戦、海外勢がサッカー日本代表の軸 ウルグアイ、コロンビア戦(03/12 20:39)
Ｊリーグ・談話(03/12 20:20)
最後に広島らしさ 猛プレスから勝ち越し―Ｊリーグ(03/12 20:17)
町田、３連勝で首位 Ｊ２(03/12 20:12)
昌子復帰に頼もしさ Ｊリーグ・鹿島(03/12 19:59)
躍動したユンカー Ｊリーグ・名古屋(03/12 19:30)
柏、トンネル抜けられず Ｊリーグ(03/12 19:30)
香川、４６８４日ぶりゴール 今季初先発で結果―Ｊリーグ・Ｃ大阪(03/12 19:16)
札幌、昨季王者を圧倒 Ｊリーグ(03/12 19:03)
長身木下、技術も高く Ｊリーグ・京都(03/12 19:00)
仲川、お待たせ初得点 Ｊリーグ・Ｆ東京(03/12 18:42)
Ｊ１リーグ戦第４節第２日・Ｇ大阪―広島(03/12 18:18)
広島、ＰＫで勝ち越す Ｊリーグ・Ｇ大阪―広島(03/12 18:12)
Ｃ大阪、今季初勝利 香川が２０１０年以来得点―Ｊ１(03/12 18:10)
Ｊ１成績表（１２日現在）(03/12 17:58)
Ｊ１得点ランキング（１２日現在）(03/12 17:58)
１２日のＪ１(03/12 17:58)
Ｊ１リーグ戦第４節第２日・札幌―横浜Ｍ(03/12 17:29)