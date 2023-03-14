円相場、１３３円０８～１０銭 １４日午前９時現在
2023年03月14日09時06分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３３円０８～１０銭と、前日（１３４円５０～５１銭）に比べ１円４２銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３３円０８～１０銭 １４日午前９時現在
2023年03月14日09時06分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３３円０８～１０銭と、前日（１３４円５０～５１銭）に比べ１円４２銭の円高・ドル安となった。
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