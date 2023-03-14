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１４日の朝刊（都内最終版）☆２

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１４日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年03月14日06時08分

【共通ニュース】
◆習氏「台湾統一推進」　全人代閉幕　外部の干渉反対
◆高市氏否定のレク　総務省「あった可能性」　野党追及「答弁崩れた」　自民内も「厳しい」
◆「小１の壁」打破　首相「喫緊の課題」　放課後児童クラブ　待機１万５０００人
◆日本電産、副社長５人を決定　創業者・永守氏の後継候補
◆米韓　大規模軍事演習　北朝鮮、ミサイル発射公表
◆徴用工原告「解決策」を拒否　３人、韓国の財団に伝達
◆扇千景さん死去　８９歳　女性初の参院議長
◆アレフに再発防止処分　施設使用など制限　公安審初決定
〔日経〕
◆ＩＨＩ、米防衛大手と提携　ノースロップ・グラマン　不審衛星を監視(2)
◆再生エネ　世界で昨年１．４倍　ウクライナ侵攻で導入加速　ＥＵ、ガス火力を上回る　日本、なお化石燃料頼み(5)
◆ゆうちょ株売却１．２兆円に　日本郵政、１１３１円で売り出し　歴代５位規模(5)
◆働きながら介護　経済損失９．２兆円　経産省、３０年時点を試算(5)
◆２３年度経常益１．２％減に　１～３月法人予測調査　製造業が失速　設備投資は９．１％増計画(5)
◆財政審の会長　十倉氏で調整　経団連会長(5)
（続）

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