【共通ニュース】

◆習氏「台湾統一推進」 全人代閉幕 外部の干渉反対

◆高市氏否定のレク 総務省「あった可能性」 野党追及「答弁崩れた」 自民内も「厳しい」

◆「小１の壁」打破 首相「喫緊の課題」 放課後児童クラブ 待機１万５０００人

◆日本電産、副社長５人を決定 創業者・永守氏の後継候補

◆米韓 大規模軍事演習 北朝鮮、ミサイル発射公表

◆徴用工原告「解決策」を拒否 ３人、韓国の財団に伝達

◆扇千景さん死去 ８９歳 女性初の参院議長

◆アレフに再発防止処分 施設使用など制限 公安審初決定

〔日経〕

◆ＩＨＩ、米防衛大手と提携 ノースロップ・グラマン 不審衛星を監視(2)

◆再生エネ 世界で昨年１．４倍 ウクライナ侵攻で導入加速 ＥＵ、ガス火力を上回る 日本、なお化石燃料頼み(5)

◆ゆうちょ株売却１．２兆円に 日本郵政、１１３１円で売り出し 歴代５位規模(5)

◆働きながら介護 経済損失９．２兆円 経産省、３０年時点を試算(5)

◆２３年度経常益１．２％減に １～３月法人予測調査 製造業が失速 設備投資は９．１％増計画(5)

◆財政審の会長 十倉氏で調整 経団連会長(5)

（続）