沖縄電気代軽減策「重く受け止め」 岡田氏
2023年03月13日20時52分
岡田直樹沖縄・北方担当相は１３日、内閣府で沖縄県経営者協会の金城克也会長らと面会した。金城氏は、収入に占める電気料金の比率が高いことを受けた県独自の負担軽減策への支援を要望。岡田氏は「重く受け止めたい。できる限りの対応を取りたい」と応じた。
沖縄電気代軽減策「重く受け止め」 岡田氏
2023年03月13日20時52分
岡田直樹沖縄・北方担当相は１３日、内閣府で沖縄県経営者協会の金城克也会長らと面会した。金城氏は、収入に占める電気料金の比率が高いことを受けた県独自の負担軽減策への支援を要望。岡田氏は「重く受け止めたい。できる限りの対応を取りたい」と応じた。
こんな記事も
政治用語
政治
沖縄電気代軽減策「重く受け止め」 岡田氏(03/13 20:52)
共産、党長崎県委を注意 新聞社への抗議で(03/13 20:50)
岸田首相「小１の壁」解消目指す 賃上げ拡大に意欲―参院予算委(03/13 20:48)
岸田首相、インフラ支援を表明 「親中ロ」アンゴラ大統領と会談(03/13 20:42)
金田誠一氏死去 元民主党衆院議員(03/13 20:13)
首相動静（３月１３日）(03/13 20:11)
児童手当、１８歳まで支給延長 自民党調査会が要望書(03/13 19:42)
衆院選改革、現行制度の経緯確認(03/13 19:25)
「５万円給付」萩生田氏に一任 物価高対策、週内に提言―自民(03/13 18:53)
岸田首相「脱マスク」へ率先垂範 着用続ける議員も(03/13 17:22)
扇千景さん死去、８９歳 参院議長、初代国交相を歴任(03/13 17:09)
神奈川知事選で候補差し替え 政女党(03/13 16:11)
保育の公的支援を拡充 山口公明代表(03/13 15:40)
建設的関係に日中努力 松野官房長官(03/13 15:09)
総務省側、大臣レク実施の「可能性高い」 高市氏なお文書否定―参院予算委(03/13 12:48)
サウジ・イラン合意を歓迎 松野官房長官(03/13 11:58)
松野官房長官、北朝鮮ミサイルに懸念(03/13 11:57)
日本への重大影響「高くない」 松野官房長官、米銀破綻で(03/13 11:45)
菅、萩生田氏らが会食(03/12 22:19)
首相動静（３月１２日）(03/12 22:04)
日米演習「アイアン・フィスト」終了 離島奪還を想定、国内では初―沖縄(03/12 19:02)
立民、衆院山口４区補選に有田芳生氏(03/12 16:02)
「プーチン、習氏とどこが違う」 放送法文書で安倍政権批判―安住氏(03/12 14:42)
徴用工解決は選挙公約 対日改善への決断強調―韓国大統領(03/12 14:30)
処理水放出、説明さらに必要 輸入規制撤廃「しっかり対応」―渡辺復興相(03/12 12:17)
自民・世耕氏、子ども財源に国債も(03/12 11:46)
南西諸島、陸自「空白」解消へ 石垣島に初の駐屯地、１６日開設(03/12 07:13)
大阪ダブル選、維新に対抗馬 奈良、徳島は自民分裂―９知事選２３日告示・統一選(03/12 07:08)
岸田首相、新たな「おわび」避ける 歴史認識の継承表明へ―１６日に日韓首脳会談(03/12 07:07)
首相動静（３月１１日）(03/11 22:04)