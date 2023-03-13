金田誠一氏死去 元民主党衆院議員
2023年03月13日20時13分
金田 誠一氏（かねた・せいいち＝元民主党衆院議員）１０日午後４時２９分、脳幹出血のため北海道内の病院で死去、７５歳。北海道出身。お別れ会は１３日に執り行われた。喪主は妻洋子（ようこ）さん。
函館市議を経て、１９９３年衆院選で旧北海道３区から出馬し、初当選。社会党、新党さきがけを経て９６年に民主党結成に参加した。当選５回。
金田誠一氏死去 元民主党衆院議員
2023年03月13日20時13分
金田 誠一氏（かねた・せいいち＝元民主党衆院議員）１０日午後４時２９分、脳幹出血のため北海道内の病院で死去、７５歳。北海道出身。お別れ会は１３日に執り行われた。喪主は妻洋子（ようこ）さん。
函館市議を経て、１９９３年衆院選で旧北海道３区から出馬し、初当選。社会党、新党さきがけを経て９６年に民主党結成に参加した。当選５回。
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