衆院選改革、現行制度の経緯確認
2023年03月13日19時25分
与野党６党による衆院選挙制度協議会（座長・逢沢一郎自民党選挙制度調査会長）は１３日、３回目の会合を衆院議員会館で開いた。現行の小選挙区比例代表並立制について、衆院事務局が導入の経緯を説明。出席者からは、当時首相だった細川護煕氏らの意見聴取を求める声も出たという。
衆院選改革、現行制度の経緯確認
2023年03月13日19時25分
与野党６党による衆院選挙制度協議会（座長・逢沢一郎自民党選挙制度調査会長）は１３日、３回目の会合を衆院議員会館で開いた。現行の小選挙区比例代表並立制について、衆院事務局が導入の経緯を説明。出席者からは、当時首相だった細川護煕氏らの意見聴取を求める声も出たという。
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