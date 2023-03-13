大相撲春場所・十両取組表（３日目）
2023年03月13日18時24分
東 西
藤青雲―友 風
玉正鳳―徳勝龍
落 合―貴健斗
栃武蔵―北の若
荒篤山―志摩海
美ノ海―白鷹山
英乃海―対馬洋
熱海富―島津海
豪ノ山―天空海
大奄美―炎 鵬
千代丸―狼 雅
欧勝馬―湘南海
千代国―逸ノ城
朝乃山―東白龍
大相撲春場所・十両取組表（３日目）
2023年03月13日18時24分
東 西
藤青雲―友 風
玉正鳳―徳勝龍
落 合―貴健斗
栃武蔵―北の若
荒篤山―志摩海
美ノ海―白鷹山
英乃海―対馬洋
熱海富―島津海
豪ノ山―天空海
大奄美―炎 鵬
千代丸―狼 雅
欧勝馬―湘南海
千代国―逸ノ城
朝乃山―東白龍
こんな記事も
スポーツ総合
正代に力強さ 大相撲春場所(03/13 20:14)
冨樫監督「目標はアジア一」 Ｗ杯出場権獲得―サッカーＵ２０代表(03/13 20:02)
内容伴う高安 大相撲春場所(03/13 20:01)
田辺が復帰 Ｊ１川崎(03/13 20:00)
宇良、地元で発奮 大相撲春場所(03/13 19:50)
大栄翔、若隆景を圧倒 大相撲春場所(03/13 19:49)
支度部屋 大相撲春場所(03/13 19:22)
米国、痛い敗戦 ＷＢＣ(03/13 18:48)
貴景勝、連敗免れる 大相撲春場所２日目(03/13 18:37)
サンドバル、豪華打線に堂々 大谷同僚が勝利呼ぶ―ＷＢＣ・メキシコ(03/13 18:35)
大相撲春場所・十両取組表（３日目）(03/13 18:24)
大相撲春場所・幕内取組（３日目）(03/13 18:23)
Ｊリーグ出場停止選手（１３日）(03/13 18:22)
メキシコ、米国に快勝 ベネズエラは２連勝―ＷＢＣ(03/13 18:21)
大相撲春場所・十両星取表（２日目）(03/13 18:14)
大相撲春場所・幕内星取表（２日目）(03/13 18:14)
大相撲春場所・幕内勝負結果 （２日目）(03/13 18:14)
池江と瀬戸、５種目エントリー 競泳の日本選手権(03/13 18:08)
内島、本玉らが選出 女子テニス国別対抗戦(03/13 18:07)
スペイン出身ＦＷが加入 Ｊ１浦和(03/13 17:55)
小林会長の続投承認 日本女子プロゴルフ協会(03/13 17:53)
豪州、初の８強に歓喜 ＷＢＣ(03/13 17:38)
松山に復調の兆し 「第５のメジャー」で今季ベスト―米男子ゴルフ(03/13 17:29)
マスクなしで入場可 プロ野球・西武(03/13 17:07)
高梨がＷ杯復帰 スキージャンプ(03/13 16:53)
豪州が初の８強入り ＷＢＣ(03/13 16:52)
マスクなしで入場可能 プロ野球・オリックス(03/13 16:16)
大相撲春場所・十両勝負結果 （２日目）(03/13 16:07)
原動力は１、２番コンビ ヌートバーと近藤―ＷＢＣ(03/13 16:05)
日本、期待通りの全勝突破 投打に力発揮、けが人も―ＷＢＣ(03/13 15:56)