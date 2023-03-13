東 西

藤青雲―友 風

玉正鳳―徳勝龍

落 合―貴健斗

栃武蔵―北の若

荒篤山―志摩海

美ノ海―白鷹山

英乃海―対馬洋

熱海富―島津海

豪ノ山―天空海

大奄美―炎 鵬

千代丸―狼 雅

欧勝馬―湘南海

千代国―逸ノ城

朝乃山―東白龍