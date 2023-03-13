水戸龍 ―○千代翔 高 安○― 遠 藤 貴景勝○― 玉 鷲

（０―２） （１―１） （２―０） （１―１） （１―１） （１―１）

剣 翔○― 東白龍 佐田海○― 北勝富

（２―０） （１―１） （１―１） （０―２）

王 鵬 ―○金峰山 翠富士○― 阿武咲

（０―２） （２―０） （２―０） （１―１）

武将山 ―○北青鵬 明 生○― 琴勝峰

（０―２） （２―０） （１―１） （０―２）

琴恵光○― 輝 錦 木 ―○若元春

（１―１） （０―２） （０―２） （２―０）

宝富士 ―○大翔鵬 翔 猿○― 御嶽海

（１―１） （２―０） （２―０） （０―２）

隆の勝○― 妙義龍 琴ノ若○― 竜 電

（２―０） （０―２） （２―０） （０―２）

錦富士○― 東 龍 大栄翔○― 若隆景

（２―０） （０―２） （２―０） （０―２）

平戸海○― 一山本 正 代○― 霧馬山

（１―１） （０―２） （２―０） （１―１）

宇 良○― 碧 山 豊昇龍 ―○阿 炎

（２―０） （１―１） （０―２） （１―１） 休場＝照富士