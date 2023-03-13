大相撲春場所・幕内勝負結果 （２日目）
2023年03月13日18時14分
水戸龍 ―○千代翔 高 安○― 遠 藤 貴景勝○― 玉 鷲
（０―２） （１―１） （２―０） （１―１） （１―１） （１―１）
剣 翔○― 東白龍 佐田海○― 北勝富
（２―０） （１―１） （１―１） （０―２）
王 鵬 ―○金峰山 翠富士○― 阿武咲
（０―２） （２―０） （２―０） （１―１）
武将山 ―○北青鵬 明 生○― 琴勝峰
（０―２） （２―０） （１―１） （０―２）
琴恵光○― 輝 錦 木 ―○若元春
（１―１） （０―２） （０―２） （２―０）
宝富士 ―○大翔鵬 翔 猿○― 御嶽海
（１―１） （２―０） （２―０） （０―２）
隆の勝○― 妙義龍 琴ノ若○― 竜 電
（２―０） （０―２） （２―０） （０―２）
錦富士○― 東 龍 大栄翔○― 若隆景
（２―０） （０―２） （２―０） （０―２）
平戸海○― 一山本 正 代○― 霧馬山
（１―１） （０―２） （２―０） （１―１）
宇 良○― 碧 山 豊昇龍 ―○阿 炎
（２―０） （１―１） （０―２） （１―１） 休場＝照富士