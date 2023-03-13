電機ベア、５０００円以上で決着へ ２３年春闘、１５日に集中回答
2023年03月13日17時45分
２０２３年春闘で、電機大手の労使交渉は１３日、従業員の基本給を底上げするベースアップ（ベア）を「月５０００円以上」とする方向で決着する見通しとなった。電機メーカーの産業別労働組合、電機連合が同日の中央闘争委員会で、経営側に求める最低回答基準を「５０００円以上」とする方針を決めた。経営側はベア実施には１０年連続で応じる方針。大手労組は１５日の集中回答日に向けて最終交渉に入った。
電機ベア、５０００円以上で決着へ ２３年春闘、１５日に集中回…
2023年03月13日17時45分
２０２３年春闘で、電機大手の労使交渉は１３日、従業員の基本給を底上げするベースアップ（ベア）を「月５０００円以上」とする方向で決着する見通しとなった。電機メーカーの産業別労働組合、電機連合が同日の中央闘争委員会で、経営側に求める最低回答基準を「５０００円以上」とする方針を決めた。経営側はベア実施には１０年連続で応じる方針。大手労組は１５日の集中回答日に向けて最終交渉に入った。
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