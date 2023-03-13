故飯田亮氏のお別れの会
2023年03月13日16時08分
故飯田亮氏（セコム創業者、１月７日死去）のお別れの会 ４月２１日午後１時から東京都千代田区内幸町１の１の１の帝国ホテル本館「孔雀の間」で。主催者代表はセコムの中山泰男会長と尾関一郎社長。
故飯田亮氏のお別れの会
2023年03月13日16時08分
故飯田亮氏（セコム創業者、１月７日死去）のお別れの会 ４月２１日午後１時から東京都千代田区内幸町１の１の１の帝国ホテル本館「孔雀の間」で。主催者代表はセコムの中山泰男会長と尾関一郎社長。
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