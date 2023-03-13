レーカーズの八村は１２得点 ＮＢＡ
2023年03月13日15時00分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は１２日、本拠地でのニックス戦に途中出場し、約２７分のプレーで１２得点、３リバウンドだった。チームは１０８―１１２で敗れ、連勝は３でストップ。
ネッツの渡辺雄太は敵地でのナゲッツ戦で出場機会はなかった。試合は１２２―１２０で勝った。
レーカーズの八村は１２得点 ＮＢＡ
2023年03月13日15時00分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は１２日、本拠地でのニックス戦に途中出場し、約２７分のプレーで１２得点、３リバウンドだった。チームは１０８―１１２で敗れ、連勝は３でストップ。
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