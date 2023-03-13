ＮＨＬ試合結果（１２日）
2023年03月13日14時47分
レッドウイン ５―３ ブルーインズ
グズ
ペンギンズ ３―２ レンジャーズ
ゴールデンナ ５―３ ブルース
イツ
デビルズ ３―０ ハリケーンズ
ジェッツ ３―２ ライトニング
フレームズ ５―１ セネタース
コヨーテス ５―４ ワイルド
プレデターズ ５―４ ダックス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（１２日）
2023年03月13日14時47分
レッドウイン ５―３ ブルーインズ
グズ
ペンギンズ ３―２ レンジャーズ
ゴールデンナ ５―３ ブルース
イツ
デビルズ ３―０ ハリケーンズ
ジェッツ ３―２ ライトニング
フレームズ ５―１ セネタース
コヨーテス ５―４ ワイルド
プレデターズ ５―４ ダックス
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