サウジアラビア・リヤド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 53カ国100社の有望な新興企業による4日間の激しい競争を経て、1社がアントレプレナーシップ・ワールドカップ(EWC)の勝者となりました。どこからでもいつでも遠隔で建設作業を管理・監視できるプラットフォームを提供する企業であるWhite Helmetが、100万ドルの賞金のうち30万米ドルを獲得します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230313005715/ja/

The EWC winners and finalists at Biban 2023 came from around the world to compete (Photo: AETOSWire)