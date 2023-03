アラブ首長国連邦ドバイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 米国ロボット外科学会とクレセント・ヘルスケア(クレセント・グループ・オブ・カンパニーズの一部門)は、2023年3月16日にドバイで中東初のグローバル・ロボット医療技術フォーラムを開催します。このイベントは、世界的に著名な専門家が当地域に集う専門の世界的フォーラムとして初となるものであり、医療に革命を起こしている急成長分野であるロボット手術の最新の進歩を取り上げます。

His Excellency AbdulRahman bin Mohamed Al Owais, UAE Minister of Health and Prevention (Photo: AETOSWire)

このフォーラムでは、閣僚や政府高官に加えて、医療、研究開発、投資の専門家を招き、ロボット支援手術の将来や、最先端医療でのアラブ首長国連邦(UAE)の主導的地位について議論します。

UAE保健予防大臣のアブドゥルラーマン・ビン・ムハンマド・アル・オワイス閣下は、次のように述べています。「私たちが現代医療の課題に対処する中で、UAEはグローバル・ロボット医療技術フォーラムを開催できることを誇りに思います。技術と革新成果を取り入れることで、私たちは患者転帰をさらに改善し、すべての人により効率的で効果的な医療ソリューションを提供できます。」

ロボット外科学会長で、世界で最も経験豊富なロボット外科医の1人のヴィパル・パテル医師は、次のように述べています。「このフォーラムでは、知識交換のためのユニークなプラットフォームを提供し、患者転帰の改善に大きく貢献できる革新的なソリューションを探ります。」

このイベントを主催するクレセント・グループ・オブ・カンパニーズのハミド・ジャファル会長は、次のように述べています。「グローバル・ロボット医療技術フォーラムは、医療分野の有意義な進歩の促進に向けて業界リーダーが一堂に会する重要なプラットフォームです。私たちは、このイベントの開催をうれしく思っており、このエキサイティングな分野における洞察的知見と知識の共有を実現できるものと期待しています。」

インテュイティブサージカル創設者で、ロボット手術の先駆者のフレッド・モール医師は、次のように述べています。「このフォーラムに参加し、ロボット手術の将来に関する洞察的知見を革新的組織や業界リーダーと共有する機会を持てることを光栄に思います。」

エンドクエスト取締役のニーラジ・アグラワル氏は、次のように述べています。「このイベントでは、この分野で世界の最も優秀で才能のある人々が湾岸地域に集まります。私たちは参加できることを光栄に思います。」

エンドクエストのKurt Azarbarzin最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「私たちは、人間の元からある開口部を通じて柔軟なロボットを操作する無瘢痕・無切開ロボット手術の最新の革新成果を紹介できることを大変うれしく思います。」

XCath取締役のエドゥアルド・フォンセカ氏は、次のように述べています。「高度なイメージングやセンサーから最先端のロボット工学やAIまで、患者転帰の改善とケアの質向上の可能性は無限です。湾岸地域は今後、医療業界を変革する可能性を秘めた画期的技術の開発の最前線に立つでしょう。」

グローバル・ロボット医療技術フォーラムには、新たなロボット外科技術の開発・試験の最前線で活躍するハーバード大学教授のクリス・トンプソン医師など、ロボット外科分野で最も著名な世界的人物が何人か参加します。カリフォルニア大学サンディエゴ校のCenter for the Future of Surgery所長を務めるサンティアゴ・ホーガン医師も、その洞察的知見を紹介します。これらの著名な専門家の参加は、ロボット医療分野の知識を共有し、前進させるためのプラットフォームとしてのグローバル・ロボット医療技術フォーラムの重要性を浮き彫りにしています。

このフォーラムでは、この分野の有力な専門家による基調講演、双方向のパネルディスカッション、最新のロボット手術システムの実地デモを行います。来場者はこの分野における最新の進歩について学び、ロボット手術が世界の医療の様相を急速に変えている状況を直接確認できます。

