主演女優賞にミシェル・ヨーさん アジア系初「エブエブ」―米アカデミー賞
2023年03月13日12時43分
【ロサンゼルス時事】米映画界最高の栄誉とされる第９５回米アカデミー賞の授賞式が１２日（日本時間１３日）、ロサンゼルスで開かれた。ＳＦ映画「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」（エブエブ）のミシェル・ヨーさん（マレーシア出身）がアジア系初の主演女優賞に輝いた。
主演女優賞にミシェル・ヨーさん アジア系初「エブエブ」―米ア…
2023年03月13日12時43分
【ロサンゼルス時事】米映画界最高の栄誉とされる第９５回米アカデミー賞の授賞式が１２日（日本時間１３日）、ロサンゼルスで開かれた。ＳＦ映画「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」（エブエブ）のミシェル・ヨーさん（マレーシア出身）がアジア系初の主演女優賞に輝いた。
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