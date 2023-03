サウジアラビア・リヤド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 本日、社会開発銀行(SDB)が、今後3年間に王国の起業家、中小企業(SME)、フリーランス事業者への資金提供で64億ドルを確約しました。この数十億ドル規模の確約は、Biban 2023の4日目に発表され、この記録的なコミットメントは、今後サウジアラビアのビジョン2030の目標達成に貢献します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230313005363/ja/

Biban 2023 unites the world's brightest entrepreneurs, SMEs and startups to foster tangible opportunities (Photo: AETOSWire)