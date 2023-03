バミューダ諸島ハミルトン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界最大の非公開スピリッツ会社のバカルディ・リミテッドは本日、西欧・オーストラリア・ニュージーランド(EUROC)地域プレジデントのフランシス・ドゥブークラールが、30年近いバカルディでの勤務を経て退職することを発表します。ドゥブークラールは2023年3月31日の年度末に現在の職を退任し、移行をサポートして企業のイニシアチブに関する専門知識を提供するために顧問の立場に移ります。

Francis Debeuckelaere retires from Bacardi at the end of the fiscal year following a 30-year career with the company. (Photo: Business Wire)