サウスカロライナ州スパータンバーグ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) --世界的多角的製造企業ミリケン・アンド・カンパニーは、倫理的なビジネス慣行の基準を定義し、推進する世界的大手エシスフィアから、17年連続で、2023年世界で最も倫理的な企業の1つに選ばれました。ミリケンは、19カ国と46の産業にわたる135社の受賞企業の1社であり、2007年にこの賞が創設されて以降、世界で最も倫理的な企業のリストに毎年掲載されているわずか6社の受賞企業の1社です。

