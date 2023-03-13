松見が鉄棒２位 体操Ｗ杯
2023年03月13日10時58分
体操の種目別ワールドカップ（Ｗ杯）バクー大会は１２日、バクーで行われ、男子の鉄棒で松見一希（徳洲会）が１４．０３３点で２位に入った。 （時事）
松見が鉄棒２位 体操Ｗ杯
2023年03月13日10時58分
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