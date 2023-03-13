男子ゴルフの最新世界ランキングが１２日付で発表され、松山英樹は２０位と前週から三つ上げた。比嘉一貴は五つ下げて７９位、金谷拓実は１２６位、星野陸也は１２８位。

プレーヤーズ選手権を制したスコッティー・シェフラー（米国）がジョン・ラーム（スペイン）と入れ替わり、１位に返り咲いた。 （時事）